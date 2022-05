Od początku wojny funkcjonariusze SG odprawili w przejściach granicznych z Ukrainy do Polski 3,275 mln osób – podała we wtorek Straż Graniczna. Ostatniej doby do naszego kraju z Ukrainy przyjechało 17 tys. osób.

„Od 24 lutego funkcjonariusze SG odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 3,275 mln osób”

– poinformowała na Twitterze Straż Graniczna.

Od 24.02 #funkcjonariuszeSG odprawili w przejściach granicznych na kierunku z🇺🇦do🇵🇱3,275 mln os.

Wczoraj tj.09.05➡️17 tys. spadek o 28% (w dn.08.05-23,6 tys.).

Dziś do godz.07.00➡️3,7 tys. spadek o 25%.

W dn.09.05 z🇵🇱do🇺🇦odprawiono 15 tys.os., od 24.02-1,138 mln os. pic.twitter.com/Mq0ZZywpAU — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) May 10, 2022

Jak zaznaczono, w poniedziałek do Polski przyjechało 17 tys. osób, a we wtorek do godziny 7 rano 3,7 tys. osób.

SG przekazała ponadto, że ostatniej doby z Polski na Ukrainę odprawiono 15 tys. osób. Od 24.02 na Ukrainę z Polski wyjechało 1,138 mln osób.