W Zielony Górze trwa 5. Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Ochotniczej Straży Pożarnej.

Zjazd zwoływany jest raz na 5 lat, w spotkaniu uczestniczą delegaci i przedstawiciele z całego województwa. Jest to okazja do podsumowania i oceny ustępujących władz oraz do wyboru przedstawicieli na kolejną kadencję.

Prezes zarządu oddziału wojewódzkiego związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Edward Fedko mówi, że dziś zostaną podjęte kolejne ważne decyzje dotyczące funkcjonowania OSP w regionie:

Elżbieta Polak, dyrektorka biura oddziału wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych mówi, że podczas dzisiejszej uroczystości druhowie otrzymają odznaczenia za swoją służbę:

W wydarzeniu uczestniczy wojewoda lubuski Władysław Dajczak, który podkreśla, że jest to okazja do podziękowań. Jak mówi, ostatnie lata nie były łatwe dla druhów, którzy między innymi ze względu na pandemię musieli pracować ze zdwojoną siłą:

Jednym z uczestników zjazdu jest Remigiusz Lorenz burmistrz Międzyrzecza, który w Ochotniczej Straży Pożarnej służy od 7 lat. Jak mówi, służba doskonale wpisuje się w pracę samorządowca:

Dodajmy, że lubuska organizacja zrzesza 10 800 strażaków ochotników z tego ponad 8 000 czynnych, biorących udział bezpośrednio w zdarzeniach.