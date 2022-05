Dziś w kalendarzu imieniny obchodzi Florian. To także święto podopiecznych świętego Floriana, czyli strażaków. Jest więc to najlepsza okazja, aby podziękować im za niełatwą służbę. Na co dzień wielokrotnie narażają oni zdrowie i życia ratując ludzi w potrzebie.

To jeden z zawodów cieszących się w społeczeństwie największym szacunkiem. Bez względu, czy ochotnicy z OSP, czy zawodowcy, zawsze są na pierwszej linii razem przy gaszeniu pożarów, ewakuacji ludności podczas powodzi oraz wypadkach drogowych. Cóż można im życzyć? Jak mówią dzieci z przedszkola, ale i sami strażacy, na pewno tyle samo powrotów, co wyjazdów: