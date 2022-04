Linia kolejowa Bieniów-Lubsko doczeka się rewitalizacji. Pieniądze na ten cel udało się pozyskać z rządowego programu Kolej+.

To jedyny lubuski projekt, który otrzyma wsparcie finansowe. -Województwo lubuskie zgłosiło do programu 8 projektów – mówi wojewoda lubuski Władysław Dajczak.

-Rewitalizacja linii Bieniów-Lubsko obejmie także budowę przystanków w trzech miejscowościach – mówi dyrektor wydziału infrastruktury LUW Katarzyna Kis.

Pierwsze przetargi mogą być ogłoszone jeszcze w 2022 roku. W dużym stopniu uzależnione będzie to od umów, jakie Urząd Marszałkowski będzie musiał zawrzeć z PKP TLK. Dodajmy, że budżet programu Kolej+ został zwiększony dwukrotnie – z 5,6 mld zł. do 11 mld zł. Obecnie realizowanych jest 220 zadań dotyczących modernizacji infrastruktury kolejowej. To 3,6 tysiąca kilometrów linii kolejowych. Wartość działań wynosi 40 mld. złotych.