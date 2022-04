W tegoroczną Wielkanoc we Francji ponad 4 tysięcy osób dorosłych przyjmie chrzest święty. Tak wynika z danych opublikowanych przez francuski episkopat.

Chrzty osób dorosłych odbywają się zazwyczaj podczas Wigilii Paschalnej, lub w niedzielę podczas mszy Rezurekcyjnej.

Episkopat Francji poinformował, że w tym roku w okresie Wielkanocy zostanie ochrzczonych 4300 dorosłych. To o 800 katechumenów więcej, niż w ubiegłym roku.

„Te dane pokazują, że mimo pandemii i bolesnego raportu o molestowaniu nieletnich przez duchownych są osoby, które ufają naszemu Kościołowi”

– podkreślił biskup Vincent Jordy, delegat episkopatu do spraw katechumenatu.

Francuscy duchowni wskazują, że z roku na rok wzrasta liczba chrztów w niewierzących lub niepraktykujących rodzinach. „Są to na przykład rodziny, które chcą ochrzcić dziecko, i przy tej okazji jeden z rodziców też prosi o chrzest. Czasami są to nastolatkowie, którzy namawiają rodziców do przyjęcia chrztu. Są też dziadkowie, którzy przygotowują się do chrztu, ponieważ proszą ich o to wnuki.” – tłumaczyła dyrektorka misji katechetycznej Pauline Dawance.

Szacuje się, że obecnie co trzecie francuskie dziecko jest chrzczone po narodzinach. 50 lat temu było to ponad 70 procent dzieci.