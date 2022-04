Okres świąt wielkanocnych to czas zapachów, smaków, kolorów ale i zwyczajów. Wiąże się on z ozdobionym koszykiem pełnym święconki, czy zajączkiem kojarzącym się najmłodszym z prezentami skrywanymi w trawie. To także lany poniedziałek, czyli śmigus – dyngus. Jeśli dzień ten jest ciepły i słoneczny, frajdy jest co niemiara.

Podczas spotkania seniorów w Domu Dziennego Pobytu w Żaganiu można było przystroić koszyk, wykonać palmę, czy stworzyć jedyną, niepowtarzalną pisankę. Takie spotkanie, to również okazja do rozmów o tradycjach, które niestety coraz bardziej zanikają. – Staropolska tradycja jest naprawdę piękna. Warto ją wskrzeszać i kultywować – podkreślają żaganianki: