Po świętach uczniowie będą mogli korzystać z hali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu. Obiekt przeszedł już odbiór techniczny, teraz przygotowywany jest harmonogram zajęć.

Hala sportowa jest pierwszym z budynków CEZiB, który już jest w pełni gotowy. Mówi wiceprezydent Gorzowa, Małgorzata Domagała:

Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu tworzą: Zespół Szkół Mechanicznych, Zespół Szkół Budowlanych i Samochodowych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego. Ale z hali sportowej będą mogli korzystać także uczniowie innych szkół.

Miasto nadal poszukuje firmy, która wyposaży pracownie szkolne do nauki zawodów. Na liście zakupów są m.in. betoniarki, szlifierki, wiertarki i sprzęt pomiarowy. Chętni mogą zgłaszać oferty do przetargu do 19 kwietnia.

Budowa Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu przy ul. Warszawskiej rozpoczęła się w styczniu 2020 roku. Zajęcia dydaktyczne w obiekcie mają być prowadzone od nowego roku szkolnego.