Zielonogórzanie złożyli do tej pory prawie 1600 wniosków o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. To najwięcej w całym województwie. Do Lubuszan trafiło z tego programu prawie 27 milionów złotych – poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Do oddziałów ZUS w regionie trafiło dotychczas prawie 12 tysięcy wniosków. Najwięcej złożono w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim. Mówi regionalna rzeczniczka ZUS Agata Muchowska:

Wsparcie jest niezależne od dochodów. Wnioski są przyjmowane online.

ZUS przypomina też, że rodzice mogą się ubiegać o bon żłobkowy i świadczenie 500 plus:

W ramach bonu żłobkowego dofinansowanie trafia do podmiotu prowadzącego placówkę.