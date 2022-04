W Klubie Seniora w podżagańskim Tomaszowie jak zawsze gwarno. Tym razem klubowiczki zdobiły wiklinowe koszyki. Każdy mógł własnoręczni przystroić kosz barwinkiem i innymi naturalnymi zdobieniami.

Mieszkanki sołectwa to bardzo aktywne kobiety. Jak mówią seniorki, ale i opiekunowie, takie spotkanie to przedsmak świąt i dobra zabawa. – To także chęć i potrzeba bycia wśród innych – podkreślają jednomyślnie:

Dodajmy, że tomaszowski Klub Seniora liczy około 20 aktywnych członków.