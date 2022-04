Wtorek jest pierwszym dniem funkcjonowania Centrum Pomocy Humanitarnej PCK w Nowej Soli. W magazynie dla uchodźców, przy ulicy Wróblewskiego 3, jest żywność, środki higieny i artykuły przemysłowe oraz odzież. – Pomoc dla potrzebujących będą wydawać, przede wszystkim wolontariusze pochodzący z Ukrainy – powiedziała Grażyna Krzyśko, dyrektor nowosolskiego oddziału PCK.

Magazyn będzie czynny we wtorki i środy od 12 do 16 oraz w czwartki od 14 do 18.