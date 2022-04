Wicepremier Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla niemieckiej gazety „Welt am Sonntag” skrytykował bierną postawę Berlina w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainie. Prezes PiS opowiedział się też za zwiększeniem obecności amerykańskich wojsk w Europie.

Na łamach dzisiejszego wydania „Welt am Sonntag” wicepremier Jarosław Kaczyński przypomniał o „niesłabnących ciągotach” Niemiec do Rosji. „Niemcy i Francja mają wciąż silną skłonność do Moskwy. Rząd federalny latami nie chciał zauważać, co Putin wyprawia” – powiedział.

Szef Prawa i Sprawidliwości dodał, że dzisiejsze zachowanie rosyjskiego despoty nie wymagało specjalnych „zdolności profetycznych”. „Akt NATO-Rosja jest już martwym dokumentem. Moskwa złamała te ustalenia najpóźniej w 2008 roku w Gruzji. Od tego czasu pogwałciła je wielokrotnie” – wyjaśnił Jarosław Kaczyński.

Wicepremier skrytykował także sprzeciw Berlina wobec nałożenia embarga na rosyjskie surowce i jego „wyczekującą postawę” w sprawie dostaw broni na Ukrainę. Opowiedział się też za przystąpieniem innych państw Europy Środkowej do programu Nuclear Sharing.

Jarosław Kaczyński przypomniał przy okazji o opieszałej denazyfikacji w powojennych Niemczech i nadal nierozstrzygniętej kwestii reparacji.