Nauczyciele, pedagodzy, psychologowie i dyrektorzy szkół z powiatów nowosolskiego i wschowskiego wzięli udział w konferencji na temat sytuacji w oświacie po dwóch latach pandemii. Uczestnicy spotkania rozmawiali o skutkach zdalnej nauki i tym co można zrobić, aby wrócić do normalności. Okazuje się, że wielu uczniów i ich rodziców przychodzi po poradę do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowej Soli, która była organizatorem spotkania.