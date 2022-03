Mieszkańcy Bamberga w Niemczech przywieźli do Nowej Soli pomoc humanitarną przeznaczoną dla Ukrainy. Inicjatorem zbiórki darów było rodzeństwo Isabella i Tomasz Wolny, o którą poprosił radny miejski Andrzej Jastrzębski. – Przywieźliśmy to co jest potrzebne do życia – powiedziała pani Isabella, była mieszkanka Nowej Soli.

Dary zostaną przeznaczone dla uchodźców, którzy mieszkają w Nowej Soli.