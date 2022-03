Tomasz Rafalski nie zgadza się z zarzutami dotyczącymi braku koordynacji pomocy dla Ukrainy.

Doradca wojewody do spraw organizacji pozarządowych mówi, że każdy robi to, co potrafi najlepiej. Od początku rosyjskiego ataku do Polski dotarło ponad 2 miliony uchodźców. – Nie wywołało to żadnego chaosu – dodaje Rafalski:

Od ubiegłego tygodnia uchodźcy z Ukrainy dostają polski numer PESEL. Umożliwia im to korzystanie z pomocy społecznej, służby zdrowia i edukacji.