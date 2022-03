Jednego wygranego spotkania brakuje koszykarkom PolskiejStrefyInwestycji Enei Gorzów Wlkp. do awansu do półfinału rozgrywek Energa Basket Ligi Kobiet. We własnej hali drużyna trenera Dariusza Maciejewskiego dwukrotnie pokonała Ślęzę Wrocław, ale aby postawić kropkę nad „i” trzeba jeszcze wygrać we Wrocławiu a to nie będzie łatwe zadanie mówi gorzowski szkoleniowiec.

Jedziemy do Wrocławia z myślą o wygranej już w sobotę, ale wiemy, że koszykarki Ślęzy postawią wszystko na jedną kartę – mówi jedna z gorzowskich koszykarek Karolina Matkowska.

Rozpoczęcie sobotniego, a w przypadku przegranej gorzowskiej drużyny również niedzielnego meczu zaplanowano na godz. 17.00.