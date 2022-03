W podżagańskim Jeleninie trwa remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Budynek doczekał się nowej bramy wjazdowej i podjazdu. Wewnątrz obiektu wykonano już większość prac.

Przypomnijmy, jednostka otrzymała nowy pojazd dwa lata temu. Niestety nie mógł on wjechać do środka. Koniczna była przebudowa wnęki i zamontowanie nowej bramy. Część pieniędzy strażacy otrzymali z gminy, część dołożyło sołectwo. – Dla wsi, to duży wydatek i bez pomocy ciężko podołać samemu – mówi sołtys Jelenina Monika Rozpędowska:

Stanisław Czura, naczelnik OSP podkreśla, że to już nie ten sam obiekt. – Wiele zostało zrobione, jednak nie było łatwo. W tej chwili poszukujemy radia do wozu, aby móc funkcjonować – dodaje:

W jednostce OSP w Jeleninie służy 24 strażaków.