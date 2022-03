Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg powiedziała, że dzięki niskiemu bezrobociu jesteśmy w stanie otworzyć nasz rynek pracy na ukraińskich uchodźców.

Na konferencji prasowej minister Maląg podkreśliła, że nowoprzyjęta ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, legalizuje ich pobyt w naszym kraju, co pozwala na podjęcie pracy.

Marlena Maląg mówiła, że stosunkowo niskie bezrobocie utrzymuje się mimo okresu pandemii koronawirusa.

„Przypomnę, że jest to 5,5 procent, a według danych Eurostatu – 2,8 procent. I ten rynek pracy otwieramy, ułatwiamy, wprowadzamy udogodnienia dla obywateli Ukrainy, aby mogli rzeczywiście tę pracę podjąć”

– powiedziała. minister Maląg.

Dodała, że pozwolenia na pracę Ukraińców, którzy przebywali w Polsce przed wybuchem wojny, zostaną automatycznie przedłużone. Dodatkowo będzie możliwość rejestracji w Urzędach Pracy – w szczególności po to, by aktywizować zawodowo kobiety, które przybywają do naszego kraju.