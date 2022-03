Aż 29 zabytków z całego województwa lubuskiego zostało zgłoszonych do konkursu „Nasz zabytek”, w którym do wygrania jest 1 mln złotych na remont, modernizację lub rewitalizację obiektu.

Konkurs ma charakter ogólnopolski i jest organizowany przez Fundację Most the Most.

Prezeska fundacji, Brygida Ślabska, podkreśla, że zainteresowanie głosowaniem było bardzo duże, a Lubuszanie zgłaszali do konkursu różne ciekawe zabytki:

Przypomnijmy, że do konkursu „Nasz zabytek” można było zgłaszać jedynie te obiekty, które mają charakter publiczny, czyli należą np. do samorządów lokalnych.

Po wyłonieniu zwycięskiego obiektu, mieszkańcy regionu będą mogli zadecydować w głosowaniu na co zostanie wydana główna nagroda i co dzięki temu powstanie w danym zabytku.

„Dotychczasowe pomysły są bardzo różne, co nas bardzo cieszy” – mówi Brygida Ślabska:

Dodajmy, że zwycięzcę lubuskiej edycji konkursu „Nasz zabytek” poznamy w połowie maja.

A więcej informacji na ten temat, wraz z listą zgłoszonych zabytków, można znaleźć na stronie internetowej www.mostthemost.pl