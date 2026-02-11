Czy dawna synagoga w Międzyrzeczu będzie placówką muzealną? Pytanie jest zasadne, bo zmienił się dyrektor Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej oraz zarząd powiatu, który jest współprowadzącym muzeum. W planach była ekspozycja w dawnej synagodze wielu judaików, a sama placówka miała w tym względzie być jedną ze znaczniejszych w Polsce.

– Nie zamierzamy zmieniać poprzedniej koncepcji. ale musimy ją nieco zweryfikować – mówi Agnieszka Śnieg, starosta międzyrzecka.

Dodajmy, że koszty funkcjonowania dawnej synagogi są po stronie ministerstwa kultury.