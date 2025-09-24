W sołectwach gminy Szczaniec trwa cykl spotkań z mieszkańcami w sprawie kształtu funduszu sołeckiego na 2026 rok. Mieszkańcy wyrażają swoje opinie w kwestii wykorzystania pieniędzy, które będą tylko do ich dyspozycji.

– Oczywiście na takich spotkaniach tłumaczymy, jakie wydatki mogą pokryć z takich pieniędzy, a jakie zaliczane są do innych kategorii – informuje Maciej Sieńkowski, wójt gminy Szczaniec.

Wójt Maciej Sieńkowski chciałby, aby z funduszu sołeckiego zakupić defibrylator dla każdej miejscowości. Jak mówi samorządowiec warto mieć urządzenie ratujące życie na miejscu, nawet kosztem innych potrzeb.