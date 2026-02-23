Smutek, brak pewności siebie, chęć izolacji, myśli samobójcze – to tylko niektóre objawy depresji. W Polsce choruje na nią ok. 1 mln 300 tys osób. Jak sobie z nią poradzić i gdzie szukać pomocy? Pytamy przy okazji Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją.

Długotrwałe przygnębienie, zobojętnienie, problemy ze snem czy poczucie bezsensu powinny być sygnałem ostrzegawczym. Co ważne, depresja to nie chwilowe obniżenie nastroju. To choroba, która utrudnia funkcjonowanie w wielu sferach życia, takich jak praca czy relacje z innymi ludźmi. Gdzie się udać, jeśli zauważymy u siebie niepokojący stan, mówi Amadeusz Musztyfaga, psycholog i psychoterapeuta:

Depresja jest uleczalna, ale wymaga profesjonalnego wsparcia:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gorzowie mieści się przy ul. Okrzei 39. Centrum Zdrowia Psychicznego znajduje się z kolei przy u. Walczaka 42.

Pomoc uzyskamy także, dzwoniąc pod numer: