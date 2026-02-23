Blisko cztery tysiące kierowców sprawdziły służby na lubuskim odcinku S3 w ramach akcji trzeźwości. Działania przeprowadzono miedzy innymi w okolicach Gorzowa, Zielonej Góry i Nowej Soli.

Akcja miała miejsce dziś rano. Na cztery tysiące skontrolowanych osób zatrzymano czterech nietrzeźwych kierowców. Rekordzistą był kierujący osobowym volkswagenem, który miał w swoim organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. On oraz pozostałe osoby za swoje zachowanie odpowiedzą przed sądem.

Lubuska policja zapowiada więcej takich akcji.

Trzeźwość, rozwaga oraz przestrzeganie przepisów to podstawowe zasady, które pozwalają uniknąć tragicznych wypadków

– mówi rzecznik lubuskiej policji nadkomisarz Maciej Kimet.

Foto: młodszy aspirant Bartosz Kulej.

Wideo: młodszy aspirant Oskar Stroński.