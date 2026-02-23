Zielonogórzanie mają okazję skorzystać z nowych form wsparcia, oferowanych przez Fundację Szansa-Jesteśmy Razem. W ramach projektu „Ku samodzielności i dostępności” 20 osób będzie mogło m.in. wziąć udział w szkoleniach z orientacji w terenie. Dodatkowo każdy chętny będzie mógł być objęty pomocą psychologiczną.

Jak mówi Rafał Kondraciuk z biura regionalnego fundacji, projekt „Ku samodzielności i dostępności” jest dostosowywany do potrzeb beneficjentów:

– Konsultacje psychologiczne są bezpłatne i dotyczą wszystkich chętnych, nie tylko osób z niepełnosprawnościami – dodaje Rafał Kondraciuk:

Zapisy na projekty Fundacji Szansa-Jesteśmy Razem odbywają się telefonicznie bądź w siedzibie przy ul. Lisowskiego 3. Udział jest bezpłatny.