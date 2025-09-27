Zapotrzebowanie na mechaników samolotowych będzie jeszcze rosło – uważa wicedyrektor Aeroklubu Ziemi Lubuskiej Jarosław Gniazdowski. Szacuje się, że w Europie może brakować ponad 20 tysięcy mechaników samolotowych. Ta liczba może się zwiększać ze względu na rosnące zapotrzebowanie branży wojskowej.
Aeroklub Ziemi Lubuskiej wspólnie z Uniwersytetem Zielonogórskim i Zespołem Szkół Technicznych w Zielonej Górze kształci przyszłe kadry, które będą pracować w branży lotniczej. Uczelnia oferuje studia m.in o specjalności mechanika lotnicza. Zajęcia praktyczne odbywają się m.in na lotnisku w Przylepie. Ukierunkowane zajęcia prowadzi także zielonogórskie technikum. Opowiada Jarosław Gniazdowski:
W aeroklubie działa profesjonalne centrum, są tu sale wykładowe oraz hangary, w których konserwowane i naprawiane są statki powietrzne:
Współpraca AZL z Uniwersytetem Zielonogórskim trwa pięć lat. Porozumienie zostało podpisane w styczniu 2020 roku.
