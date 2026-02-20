Gościem Sławomira Kordyjalika jest Waldemar Sługocki, poseł KO
Prokuratura Generalna Ukrainy poinformowała w piątek (20 lutego) o zatrzymaniu 10-osobowej grupy, która na zlecenie Rosji przygotowywała serię zabójstw znanych...
- Byli bardzo wiarygodni i profesjonalni - tak o złodziejach, którzy chcieli ją oszukać mówi mieszkanka Świebodzina Justyna Sielicka. Pierwszy...
Spółka Polskie Porty Lotnicze podpisała w piątek (20 lutego) umowę kredytową na 3,3 mld zł z konsorcjum banków: Pekao, PKO...
Siatkarki Topmed Empirii Oriona Sulechów zajęły drugie miejsce po rundzie zasadniczej w rozgrywkach III ligi. W 14 meczach sulechowianki zgromadziły...
Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz w wywiadzie dla PAP, AFP i dpa ocenił, że „mamy wiele do nadrobienia”, jeśli chodzi o system szkolenia rezerwistów czy atrakcyjność tej służby. To niewykorzystany potencjał, którego nie możemy zmarnować, m.in. w...
Znamy finalistów Lubuskich Wawrzynów 2025. Uczestnicy mogli rywalizować w pięciu kategoriach: Lubuski Wawrzyn Literacki- proza i poezja, Lubuski Wawrzyn Naukowy,...
