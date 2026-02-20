Gościem Marcina Sasima jest Maciej Symeryak, prezes PWiK w Gorzowie
- Byli bardzo wiarygodni i profesjonalni - tak o złodziejach, którzy chcieli ją oszukać mówi mieszkanka Świebodzina Justyna Sielicka. Pierwszy...
Siatkarki Topmed Empirii Oriona Sulechów zajęły drugie miejsce po rundzie zasadniczej w rozgrywkach III ligi. W 14 meczach sulechowianki zgromadziły...
Znamy finalistów Lubuskich Wawrzynów 2025. Uczestnicy mogli rywalizować w pięciu kategoriach: Lubuski Wawrzyn Literacki- proza i poezja, Lubuski Wawrzyn Naukowy,...
Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowej rozpoczyna cykliczny odbiór odpadów tekstylnych od mieszkańców. Pilotażowy program rusza od jutra. W kilkunastu miejscach...
Finaliści będą walczyć o nagrody w 3 kategoriach: Lubuski Wawrzyn Literacki, Naukowy i Dziennikarski. Do rywalizacji literackiej wpłynęło 25 tomów...
Amerykański aktor Eric Dane, znany z seriali „Chirurdzy” i „Euforia”, zmarł w czwartek (19 lutego) w wieku 53 lat – poinformowała NBC...
