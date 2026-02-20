Od wielu lat mieszkańcy gminy Brzeźnica alarmują o fatalnym stanie drogi relacji Brzeźnica-Przybymierz-Niwiska. Zarządcą arterii jest zielonogórski powiat. To ważny ciąg komunikacyjny, z którego korzysta wielu kierowców. Brzeźniczanie wraz z przedstawicielami sołectw przygotowali petycję, pod którą podpisało się około 800 osób chcących naprawy drogi.

Do akcji włączył się także Nowogród Bobrzański. Tutaj również zebrano podobną ilość głosów opowiadających się za remontem. Sprawa jest istotna, bo to około 12 kilometrów nawierzchni w bardzo złym stanie technicznym. – Planujemy wysłać nasz wspólny apel do gestorów, władz Zielonej Góry i województwa o pilną potrzebę przeprowadzenia napraw – mówi wójt Artur Romejko reprezentujący oczekiwania mieszkańców gminy: