Alicja Karwot-Sikora jest absolwentką trzech uczelni wyższych, łączy rzetelną wiedzę akademicką z praktyką na macie. Z jednej strony zawodowo jest dietetyczką, a z drugiej ma czarny pas, kimono i nadal trenuje.

Od 25 lat kroczy drogą karate tradycyjnego i posiada stopień mistrzowski. Jako instruktoka i trenerka przekazuje umiejętności i dyscyplinę, którą sama szlifowała przez lata, zdobywając liczne medale i wyróżnienia. Jako instruktorka karate i specjalistka żywienia dzieci, buduje fundamenty zdrowia przyszłych pokoleń. Specjalizuje się w pracy z dziećmi oraz wsparciu w odnowie biologicznej, łącząc naukową precyzję z energią sportowca.

Dziś z dumą mówi, że praca to jej pasja. Co więcej, tę intensywną aktywność zawodową i sportową bez problemu łączy z byciem mamą. Macierzyństwo nauczyło ją jeszcze lepszej organizacji i przekonania, że zdrowe nawyki to najlepszy prezent jaki możemy podarować swoim dzieciom.