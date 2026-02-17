We wtorek nad ranem (17 lutego) na terytorium Słowacji doszło do wypadku autobusu jadącego z Budapesztu do Krakowa, w którym znajdowali się obywatele Polski. Jest jedna ofiara śmiertelna – przekazał dziennikarzom rzecznik MSZ Maciej Wewiór.

Dziś około godziny czwartej nad ranem na terytorium Słowacji doszło do wypadku autobusu jadącego z Budapesztu do Krakowa. Na pokładzie tego autobusu znajdowali się obywatele Polski. Niestety, w wyniku zdarzenia jest jedna ofiara śmiertelna

– poinformował Wewiór. Jak przekazał, jest to Polak.

Tragiczne zderzenie

O wypadku, bez podawania narodowości ofiary i pasażerów autobusu, informowała też policja ze słowackiej Żyliny. Doszło do niego wczesnym rankiem we wtorek na drodze I/59 w Liptowskiej Osadzie w powiecie Rużomberok. Według pierwszych ustaleń kierujący autobusem, jadący w kierunku Rużomberku do Bańskiej Bystrzycy zjechał na przeciwną stronę drogi, gdzie zderzył się z nadjeżdżającym samochodem ciężarowym przewożącym drewno.

Ofiara, kierowca autobusu, zginął na miejscu. Po zderzeniu pojazd stanął w płomieniach. 26 pasażerów, jak podaje policja różnej narodowości, wydostało się z płonącego autobusu. Dwie osoby trafiły do szpitali. Są to 53-letni mężczyzna i 47-letnia kobieta. Obrażenia miał też 37-letni pasażer, który odmówił transportu do szpitala.

Kierowca ciężarówki przeszedł badania na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu z negatywnym wynikiem. Droga została zamknięta, a prokuratura wdrożyła śledztwo.

Rzecznik MSZ zapewnił, że „polski konsulat na Słowacji pozostaje w stałym kontakcie ze słowackimi służbami i władzami”.

Nasze służby konsularne są gotowe udzielić wszelkiej możliwej pomocy poszkodowanym obywatelom Polski oraz ich rodzinom w ramach swoich kompetencji

– podkreślił Wewiór.