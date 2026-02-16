„Płyta główna” z kraju: Tomasz „Lipa” Lipnicki wraz z wywiadem.
„Płyta główna” ze świata: Poppy.
„Pieśń masowa”: Echa.
„Scena” – niezależny magazyn muzyczny.
Codziennie od poniedziałku do piątku o 19-tej.
Zaprasza Jacek Grodzki.
scena@zachod.pl
https://www.youtube.com/watch?v=aGxnXr2hvGY&list=OLAK5uy_mffLDWtXd4tW6Yc3TVIcUz4wWLGuRui-Y „Płyta główna” z kraju: Kwiat Jabłoni wraz z wywiadem. „Płyta główna” ze świata: Puscifer. „Pieśń masowa”: Spięty. Ponadto relacja...
https://www.youtube.com/watch?v=XV8LMUNXDr0&list=OLAK5uy_n6vuZd8M4oMbmMAi7WTqKLgCE1xtd6eEk „Płyta główna” z kraju: Marek Dyjak. „Płyta główna” ze świata: Beck. „Pieśń masowa”: Dezerter. Ponadto wywiad: Aleksander Szalonek. https://www.youtube.com/watch?v=gTR2pjzFosI...
https://www.youtube.com/watch?v=olYBjqIjDUQ „Płyta główna” z kraju: Nocny Kochanek wraz z wywiadem. „Płyta główna” ze świata: Alter Bridge. „Pieśń masowa”: Voo Voo....
https://www.youtube.com/watch?v=pC52WXhgYOs&list=OLAK5uy_mXYznt8Rn8IShcvM-lYbcWZVJUeLybYOc „Płyta główna” z kraju: Urszula Dudziak wraz z wywiadem. „Płyta główna” ze świata: Robbie Williams. „Pieśń masowa”: Sidney Polak...
https://www.youtube.com/watch?v=_IQdyKCY8e8&list=OLAK5uy_kge6zkouJ8Rgrm0VGS9PWoRcRpu3KbAO8 „Płyta główna” z kraju: Kaśka Sochacka. „Płyta główna” ze świata: Smashing Pumpkins. „Pieśń masowa”: Dezerter. https://www.youtube.com/watch?v=YfTCs34_-Ho „Scena” – niezależny...
https://www.youtube.com/watch?v=noAGH7a8UtE „Płyta główna” z kraju: Taco Hemingway. „Płyta główna” ze świata: Tom Odell. „Pieśń masowa”: Tomasz "Lipa" Lipnicki. https://www.youtube.com/watch?v=kwnIQumm15w „Scena”...
