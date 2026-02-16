Kontrole na niemieckich granicach zostaną przedłużone o pół roku. Zapowiedział to szef MSW Niemiec Alexander Dobrindt. Obecne regulacje obowiązują do połowy marca. Odpowiednia informacja została wysłana do Komisji Europejskiej, co jest konieczne, ponieważ unijne prawo nie pozwala na regularne kontrole graniczne.

Alexander Dobrindt w wywiadzie dla gazety „Bild” poinformował, że kontrole na granicach z Polską i pozostałymi sąsiadami zostaną przedłużone do połowy września. Minister spraw wewnętrznych Niemiec argumentuje, że spełniają one swoje zadanie ograniczenia nielegalnej imigracji. Sprawdzanie osób przekraczających granice to – zdaniem szefa MSW – strategiczne działanie w polityce migracyjnej rządu Friedricha Merza.

Niemieckie media przypominają, że kanclerz zapowiedział niedawno, że kontrole nie będą trwały wiecznie i zostaną niedługo zniesione. Także dlatego, że współpraca z sąsiadami przynosi efekty i wyraźnie spadła liczba nielegalnych migrantów.