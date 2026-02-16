Gościem Krzysztofa Matusiaka jest Krzysztof Machowski, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
Gościem Krzysztofa Matusiaka jest Krzysztof Machowski, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
Na przełomie lutego i marca ma przyjść decyzja o marszałkowskim dofinansowaniu rewitalizacji Schodów Donikąd. Koncepcję ich przebudowy urzędnicy prezentowali w...
Gościem Krzysztofa Baługa jest gen. Mirosław Różański senator RP, były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych
Od 1 stycznia w Babimoście działa Centrum Usług Wspólnych. Jak w wielu samorządach placówka zastąpiła Ośrodek Pomocy Społecznej, dokładając do...
Kolejna inwestycja drogowa w Trzcielu. Tym razem drogowcy wkroczą na plac Wolności i ulicę Młyńską. To miejsca w prawobrzeżnej części...
Gmina Świebodzin realizuje szereg działań z myślą o osobach starszych. Ogół tych zadań nosi nazwę Korpusu Wsparcia Seniorów. Pomysły skierowane...
Dobiega końca modernizacja budynku Szkoły Podstawowej imienia Osadników Wojskowych w Brzeźnicy. Do wykonania pozostały ostatnie prace. Rozpoczęta w lipcu inwestycja...
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
Radio Zachód S.A.
ul. Kukułcza 1
65-472 Zielona Góra