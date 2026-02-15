Niecodzienny mural powstał w Zakładzie Karnym w Wawrowie w ramach Konkursu „Pomagajka SAN”. W projekt zaangażowała się społeczność gorzowskiego Plastyka. Mówi Katarzyna Nawrocka, nauczycielka malarstwa i rysunku w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Gorzowie.

Jedną z uczennic, która malowała dzieło na terenie więzienia była Kornelia Siekierska.

To była praca pełna emocji dodaje Klaudia Bobrówko z gorzowskiego Plastyka.

Praca przedstawiająca okna na las powstała na ścianie jednego ze spacerniaków. W tworzenie obrazu zaangażowanych było dziesięciu uczniów i nauczycieli Plastyka.