Europa musi się zbroić, bo Rosja za kilka lat będzie gotowa do ataku na Polskę i kraje bałtyckie. Tak mówił w najnowszym odcinku podcastu Szczyt Europy komisarz odpowiedzialny za rozwój przemysłu obronnego Andrius Kubilius.

– Fundusz SAFE, oferujący tanie pożyczki, to jedna z kluczowych odpowiedzi na to zagrożenie – stwierdzł Kubilius:

Mieliśmy tylko jeden limit, to 150 miliardów euro. Mamy 19 państw członkowskich, które poprosiły o pożyczki. Próśb było więcej niż dostępnej puli. Polska poprosiła o największą kwotę. Polska ma naprawdę bardzo jasną strategię dotyczącą tego jakie zdolności musi rozwinąć.

– powiedział komisarz.

Polska z funduszu dozbrajającego Europę ma otrzymać prawie 44 miliardy euro. Polskie projekty na wykorzystanie tych pieniędzy zostały zatwierdzone przez unijnych ambasadorów. Według komisarza 15-procentowa zaliczka powinna trafić do Polski pod koniec marca lub na początku kwietnia. Andrius Kubilius podkreślał, że fundusz SAFE jest tworzony w momencie kluczowym dla Europy, kiedy musi ona rozkręcać przemysł zbrojeniowy i zwiększać wydatki na obronę.

Rosja wydaje obecnie aż 85 proc. więcej niż wszystkie państwa członkowskie Unii łącznie na potrzeby wojskowe, na obronność. Rosja naprawdę pozostaje zagrożeniem i dlatego nasze przygotowanie do obrony jest tak ważne, tak kluczowe, zwłaszcza gdy różne służby wywiadu wojskowego ostrzegają nas, że Rosja może być gotowa do tego, co nazywa się testowaniem artykułu piątego lub mówiąc prościej do rozpoczęcia wojny przeciwko sąsiednim krajom, takim jak kraje bałtyckie lub Polska. Musimy być więc gotowi do obrony

– ocenił Kubilius.

Fundusz SAFE, który jest jednym z elementów dozbrajania Europy oferuje tanie pożyczki na preferencyjnych warunkach. Spłata jest rozłożona do 2070 r. z 10-letnimi wakacjami kredytowymi.