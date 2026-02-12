Na terenie powiatu nowosolskiego wystąpiła grypa dzikich ptaków, takich jak na przykład łabędzie nieme i gęsi gęgawe. W związku z tym inspekcja sanitarna wprowadziła dla hodowców drobiu nakazy dotyczące bioasekuracji.

Chodzi o zamknięcie i odosobnienie drobiu lub innych ptaków, karmienie i pojenie drobiu w zamknięciu lub miejscu osłoniętym,odkażanie rąk i obuwia. W tym celu należy zaopatrzyć się i stosować środek dezynfekcyjny o działaniu wirusobójczym.

Obowiążkowe jest też zabezpieczenie ściółki, paszy i wody do pojenia przed dzikimi ptakami i ich odchodami.

– Zalecamy przestrzeganie tych zasad i kontrolowanie stada – mówi Ewelina Lis, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowej Soli.

Szczegóły można znaleźć na stronie PIW w Nowej Soli.