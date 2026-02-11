Policja zidentyfikowała w środę (11 lutego) osobę, która podejrzewana jest o zabicie dziewięciu osób w szkole w Tumbler Ridge w Kolumbii Brytyjskiej i ranienie wielu innych w strzelaninie, do której doszło we wtorek.

Nazwisko 18-letniej sprawczyni – to Jesse Van Rootselaar z Tumbler Ridge. Policja federalna, Royal Canadian Mounted Police (RCMP), potwierdziła wcześniejsze informacje, że zmarła wskutek obrażeń, które sama sobie zadała – przekazały media.

Sprawca urodził się jako mężczyzna, identyfikował jako kobieta, a proces tranzycji rozpoczął około sześciu lat temu – podała RCMP.

Policjanci przeszukujący teren wypadków odnaleźli dwie sztuki broni.

Co wiadomo o sprawczyni?

O sprawczyni wiadomo też, że od około czterech lat nie uczęszczała do szkoły. Policja była wzywana w minionych latach do domu w związku z jego problemami psychicznymi, a w niektórych z tych przypadków chodziło także o broń. Policja skonfiskowała wówczas broń, ale prawny właściciel wnioskował o zwrot i broń została zwrócona.

Zaktualizowane informacje o wtorkowych wydarzeniach w Tumbler Ridge i wynikach przeszukań RCMP podała podczas konferencji prasowej w Surrey w Kolumbii Brytyjskiej.

We wtorek w Tumbler Ridge w północno-wschodniej części prowincji Kolumbia Brytyjska doszło do strzelaniny, w której wyniku zginęło dziewięć osób, sześć w szkole, dwie w domu „związanym z wypadkami”, a jedna w drodze do szpitala. 27 osób zostało rannych. RCMP poinformowała w środę, że wśród ofiar strzelaniny są: nauczycielka, trzy uczennice i dwóch uczniów. W domu przeszukanym przez policję znaleziono też ciała kobiety i młodego mężczyzny, to najprawdopodobniej matka i przyrodni brat sprawczyni.

Wydarzenia w Tumbler Ridge są wśród najtragiczniejszych wypadków w szkołach w Kanadzie, a do strzelanin dochodzi rzadko. Od 1975 r. jest to 13. takie wydarzenie. Najwięcej śmiertelnych ofiar w strzelaninie było w 1989 r. na Politechnice w Montrealu, gdzie sprawca zabił 14 osób i ranił 13 – wynika ze statystyk publikowanych w mediach.