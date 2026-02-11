Gościem Marcina Sasima jest Roman Gawroniak, kanclerz Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie
15-letnia Laura Adamska z Gwardii Zielona Góra zdobyła dwa medale podczas strzeleckich mistrzostw Europy z broni pneumatycznej w bułgarskim Burgas....
Już w najbliższą niedzielę o godzinie 17:00 w Centrum Kultury Zamek w Kożuchowie Walentynkowa Gala Noworoczna - Opera & Miłość....
Polski rząd po cichu zrezygnował z planów postawienia prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu z powodu obaw, że batalia...
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zamierza 24 lutego, w czwartą rocznicę początku rosyjskiej inwazji, ogłosić plan wyborów prezydenckich i referendum w...
Gościem Sławomira Kordyjalika jest Zbigniew Szumski, starosta swiebodziński https://youtu.be/af-bANCkYYE
Z tegorocznego budżetu województwa lubuskiego na kierunki medyczne gorzowskiej akademii trafi 300 tys. zł. To mniej aż o 700 tysięcy...
