Studio Reporterów Kukułcza 1 zaprasza:

„Andrzej S. Jagodziński” – audycja Konrada Stanglewicza w poniedziałek 9.02.2026 po godz. 14 na antenie Radia Zachód

Gościem Konrada Stanglewicza będzie Andrzej S. Jagodziński – filolog, znakomity tłumacz literatury czeskiej i słowackiej, dyplomata oraz publicysta. Jedna z kluczowych postaci promujących kulturę naszych południowych sąsiadów w Polsce.

Andrzej S. Jagodziński przełożył na język polski dzieła takich autorów jak Václav Havel, Milan Kundera, Bohumil Hrabal czy Josef Škvorecký. Za przekład „Przypadków inżyniera ludzkich dusz” Škvoreckiego otrzymał w 2009 roku Literacką Nagrodę Europy Środkowej „Angelus”. Za całokształt pracy przekładowej wyróżniony prestiżową nagrodą „Mamut”, przyznawaną przez miesięcznik „Literatura na Świecie”.

Pełnił funkcję dyrektora Instytutu Polskiego w Pradze oraz w Bratysławie. Był również dyrektorem wykonawczym Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

Przed 1989 r. współpracował z Radiem Wolna Europa i podziemnymi pismami. Pośredniczył między polskimi opozycjonistami a środowiskiem Karty 77. Był współpracownikiem i korespondentem „Gazety Wyborczej” w Pradze i Bratysławie.

Współtworzy program festiwalu Literatura na Granicy (część festiwalu „Kino na Granicy”).

Jest członkiem Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, Polskiego PEN Clubu, a do sierpnia 2020 roku był członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Za swoją pracę na rzecz relacji polsko-czeskich i polsko-słowackich został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz czeską nagrodą Gratias Agit i medalem Jana Masaryka.