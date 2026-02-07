Operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę zostało zakończone – poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Dodało, że nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej Polski.

W sobotę (7 lutego) ok. godz. 5.20 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ) poinformowało na X, że w związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Po godz. 8.00 przekazało informację o zakończeniu działań. Dodało też, że uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej.

Polskie dowództwo podziękowało za wsparcie siłom NATO, a także Siłom Powietrznym Niemiec Luftwaffe, których samoloty – jak zaznaczono – pomagały zapewnić bezpieczeństwo na polskim niebie. Podziękowania zostały skierowane też do Holenderskich Sił Zbrojnych za wsparcie systemami obrony powietrznej.

— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) February 7, 2026

Dowództwo zapewniło też, że Wojsko Polskie zgodnie z założeniami operacji Wschodnia Zorza na bieżąco monitoruje sytuację na terytorium Ukrainy i pozostaje w stałej gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej.

We wcześniejszym komunikacie dowództwo zaznaczyło też, że działania te miały charakter prewencyjny i były ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.

W sobotę w nocy w Ukrainie ogłoszono alarm na terenie całego kraju po tym, jak ukraińskie siły powietrzne zgłosiły obecność rosyjskich dronów i rakiet zmierzających m.in. w kierunku obwodów tarnopolskiego, winnickiego i lwowskiego; pojawiły się również informacje o wybuchach m.in. w Winnicy i Bursztynie w obwodzie iwanofrankowskim.

PAŻP: lotniska w Rzeszowie i Lublinie wstrzymały operacje

W związku z koniecznością zapewnienia możliwości swobodnego działania lotnictwa wojskowego lotniska w Rzeszowie i Lublinie czasowo wstrzymały operacje lotnicze – poinformowała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP).

— PANSA (@PANSA_PL) February 7, 2026

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała o tym na platformie X ok. godz. 6.30.