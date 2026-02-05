Telefony od klientów się nie kończą, a surowca brakuje – mówią właściciele składów pelletu. Z powodu wyjątkowo mroźnej zimy pelletu jest coraz mniej, a popyt rośnie.

W rozmowie z reporterką radiowej Jedynki Anną Zakrzewską właściciel jednego z dolnośląskich składów Jarosław Świder mówił, że najtrudniejsze są rozmowy z seniorami, którzy nie mają czym ogrzać swoich domów.

Właściciel składu pelletu z Pomorza Ireneusz Styczewski mówił, że w tym roku nie udaje mu się sprowadzić wystarczającej ilości surowca.

Jeśli chodzi o ceny opału, to minister energii Miłosz Motyka nie wyklucza interwencji. Jego zdaniem, są wymagane działania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Według Miłosza Motyki, UOKiK będzie sprawdzał, czy nie doszło do zmowy cenowej. Minister energii liczy, że ceny pelletu się ustabilizują.