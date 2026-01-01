Za gaz od Nowego Roku zapłacimy nieco mniej niż w 2025 roku. W drugiej połowie grudnia Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził nową taryfę dystrybucyjną Polskiej Spółki Gazownictwa.

Rzeczniczka URE Magdalena Dąbrowska powiedziała, że przewiduje ona spadek opłat dystrybucyjnych średnio o około 1,7 procent.

Rachunek za gaz składa się z kilku pozycji – to między innymi opłaty za ilość i dostarczenie surowca, abonament i podatek.

Polska Spółka Gazownictwa (PSG) to część Grupy PGNiG. Jest największym operatorem systemu dystrybucyjnego gazu w Polsce i dostarcza gaz dla około 7 milionów odbiorców w całym kraju.