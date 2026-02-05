6-cio odcinkowy serial o poszukiwaniu idealnego człowieka.

Autorzy pytają naukowców, publicystów i pisarzy o eugenikę,

zapoczątkowaną w XIX wieku przez kuzyna Karola Darwina, Francisa Galtona.

Niestety, bardzo szybko z rozważań nad selektywnym rozmnażaniem zwierzątw celu genetycznego ulepszania kolejnych pokoleń, stała się jednym z elementów rasizmu naukowego, skierowanego przeciw ludziom uważanym za „gorszych”.

Eugenika (z greckiego „dobrze urodzony”) to system poglądów zakładający możliwość ulepszenia gatunku ludzkiego poprzez selektywne rozmnażanie. Choć idee doskonalenia społeczeństwa sięgają starożytności (np. Sparta), nowoczesną eugenikę sformułował w XIX wieku Francis Galton, inspirując się teorią ewolucji

Dlaczego pogoń za doskonałością nigdy się nie kończy?

Zaproszeni goście:

Filozof Tomasz Turowski i socjolog Mariusz Kwiatkowski

Program prowadzą Konrad Stanglewicz i Małgorzata Nabel-Dybaś

Czwartek, 05.02.2025, godz. 18.05 – 19.00

Zaprasza Studio Reporterów Kukułcza 1