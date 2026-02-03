Kto powinien płacić za akcje ratunkowe, gdy świadomie łamiemy prawo lub z premedytacją narażamy swoje zdrowie lub życie? Czy przepisy w tej kwestii powinny się zmienić?

Kilka dni temu snowbordzista próbował zjechać z Rysów. Mężczyzna uległ wypadkowi. Na ratunek ruszyła 14-osobowa grupa ratowników. Warunki były zbyt trudne, by mógł wylecieć śmigłowiec ratunkowy.

W niedzielę kierowca quada wjechał na zamarzniętą rzekę niedaleko Santoka. Jeden z przechodniów zauważył światło pojazdu pod lodem. Istniało ryzyko, że ktoś może potrzebować pomocy. W wodzie – na szczęście – znajdował się tylko pojazd. Właściciel uciekł z miejsca zdarzenia.

Tragicznie zakończył się sobotni spacer trzech osób na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. Służby otrzymały zgłoszenie o zaginięciu. W trakcie akcji odnaleziono całą trójkę, jednak mimo reanimacji nie udało się uratować 57-letniej kobiety. Trzy osoby były pod wpływem alkoholu.

