Po zeszłotygodniowym pożarze kamienicy na Zawarciu w budynku trwają już pierwsze prace. Mówił o tym na naszej antenie Paweł Nowacki, dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej:

Na godz. 13:15 w poniedziałek dyrektor ZGM jest umówiony z mieszkańcami spalonej kamienicy. Wspólnie będą otwierać i analizować nadesłane oferty.

Przypomnijmy, do pożaru doszło w nocy z wtorku na środę (27/28.01). Z ogniem walczyło piętnaście jednostek straży pożarnej. Ewakuowano ok. 30. mieszkańców. Jeszcze w środę lokatorzy sąsiednich kamienic w większości wrócili do swoich mieszkań. Szesnaście osób, które po pożarze kamienicy nie może wrócić do domu na czas odbudowy budynku zamieszkało w hotelu Mieszko, a jedna z lokatorek w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane.