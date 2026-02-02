Bohaterką reportażu jest Regina Hołowczyc, lubiana i szanowana pedagog, która zmarła w 2023r.

Jest to ciepła opowieść o szczęściu, spokojnej starości i motywacji do szukania w życiu dobra.

2 lutego to Dzień pozytywnego myślenia. Obchody Dnia Pozytywnego Myślenia zainicjowała amerykańska psycholog Kirsten Harrell, która przekonywała, że optymizm może wspierać proces leczenia, ale także codzienne życie.

Prowadzenie audycji Konrad Stanglewicz

„Pogoda ducha”



Rozmowa po reportażu:

2 lutego /poniedziałek / po 14:00

na antenie Radia Zachód

Zaprasza Studio Reporterów Kukułcza 1