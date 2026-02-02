Gościem Krzysztofa Baługa jest Anita Kucharska – Dziedzic posłanka Nowej Lewicy
Emil Mikuła został nowym trenerem Klubu Futbolu Amerykańskiego Wataha Zielona Góra. To były zawodnik oraz szkoleniowiec Stali Gorzów, który w...
Zbliża się czas rozliczania podatników z fiskusem. Żagańska gmina przypomina, aby mieszkańcy sołectw zaznaczali w zeznaniu rubrykę zamieszkania. Wówczas część...
Sekcja „Kolor i słowo” działająca przy Klubie Czarnej Dywizji zaprasza na warsztaty walentynkowe. Spotkanie zaplanowano na środę. Wstęp jest wolny....
W kultowym dziś serialu „Wojna domowa” był ojcem, który nie rozumiał swego nastoletniego syna; w rzeczywistości z trudem tolerował twórczość...
Gmina Iłowa planuje budowę kolejnych obiektów sportowych przy ulicy Piaskowej. Samorząd zakończył już prace projektowe. Powstanie między innymi skatepark i...
Gmina Trzebiel planuje remont przyległej do urzędu sali widowiskowej. W obiekcie organizowane są wydarzenia z udziałem mieszkańców. W tym miesiącu...
