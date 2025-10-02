Zakończył się remont drogi z Ośna Lubuskiego do Sienna. Droga była już mocno wysłużona, dlatego mieszkańcy, w szczególności kierowcom domagali się jej remontu.

– Co ciekawe, dość długi odcinek drogi został wyremontowany przez wykonawcę ze sporym wyprzedzeniem – mówi Wojciech Obremski, rzecznik starostwa powiatowego w Słubicach.

To jednak nie koniec, bo wciąż trwa drugi etap robót na drodze Sienno – Ośno Lubuskie. W jego ramach zmodernizowany zostanie pozostały, dwukilometrowy odcinek drogi, a całość ma być gotowa jeszcze w listopadzie.