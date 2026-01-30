W poniedziałek (2 lutego) odbędzie się spotkanie otwarte dla mieszkańców dot. planu ogólnego dla miasta. Na miejscu będą obecni autorzy dokumentu i eksperci.

– Będzie można zadać pytania dotyczące planu – mówiła na naszej antenie Anna Bonus-Mackiewicz, dyrektor dyrektor Wydziału Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji w magistracie:

Zgłaszanie uwag możliwe jest przez cały czas trwania konsultacji. -Trzeba jednak skorzystać ze specjalnego formularza – dodaje Anna Bonus-Mackiewicz:

Poniedziałkowe spotkanie odbędzie się w sali widowiskowej w Miejskim Centrum Kultury przy ul. Hawelańskiej.