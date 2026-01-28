Kraje Mercosuru, z którymi UE zawarła umowę handlową, stworzą konkurencję dla unijnego rolnictwa, ale europejscy – w tym polscy – rolnicy i przetwórcy zyskają też dodatkowe możliwości eksportu na rynki Ameryki Południowej – ocenił w środę (28 stycznia) podczas debaty w PAP minister rolnictwa Stefan Krajewski.

W opinii szefa resortu rolnictwa w dyskusji o skutkach zawarcia umowy handlowej UE z krajami Mercosuru wybrzmiały tylko potencjalne zagrożenia dla europejskich rolników, natomiast niemal w ogóle nie mówiono o potencjalnych możliwościach dla europejskiego, w tym polskiego eksportu.

Rozumiem obawy, jeśli chodzi o wołowinę, drób, cukier, etanol, ale też nie można wszystkiego wkładać do jednego worka. Europejskie mleczarstwo odpowiada za 32 proc. światowej produkcji. Udział krajów Mercosur to 5 proc., przy tym na przykład Brazylia jest importerem netto produktów mlecznych. Nie można wszystkiego wkładać do jednego worka

– podkreślił minister podczas debaty w PAP pt. „Mercosur – umowa, która dzieli Europę”.

Krajewski zaznaczył, że jest w „stałym kontakcie” z europejskim komisarzem ds. żywności i rolnictwa Christophem Hansenem, by „otworzyć chociażby rynek brazylijski dla polskich jabłek, a także słodyczy, które cieszą się tam dużym zainteresowaniem”.