40 uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu nowosolskiego i studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego odebrali dziś dyplomy ukończenia szkolenia w zakresie elektromobilności. W programie kursu było serwisowanie pojazdów elektrycznych i stacji ładowania. Zajęcia odbywały się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli, gdzie mieści się Branżowe Centrum Umiejętności o specjalności elektromobilność. Relacja Marka Turowskiego.

Rozmówcami Marka Turowskiego byli profesor Andrzej Pieczyński z Uniwersytetu Zielonogórskiego, Grzegorz Kenigsberg, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli, Mariusz Stokłosa nowosolski starosta oraz Mateusz Prusal i Konrad Kondratowicz, uczniowie IV klasy technikum w nowosolskim CKZIU o specjalności mechatronika.